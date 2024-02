Weimar. Lang wurde am dritten Sonntag im Monat in den Häusern der Klassik-Stiftung kein Eintritt verlangt. Damit ist jetzt Schluss.

Einen eintrittsfreien Museumssonntag soll es in den Häusern der Klassik-Stiftung Weimar (KSW) vorerst nicht mehr geben. Stattdessen plant die KSW Aktionstage, die neben freiem Eintritt weitere Vorteile bieten sollen. Solche Tage sind am 8. März anlässlich des Weltfrauentags und am 20. November anlässlich des Internationalen Bettages geplant. Inbegriffen ist die Sonderöffnung des Wittumspalais, geführte Touren in den Museen und Mitmachangebote.