Weimar. Im Rahmen einer Spendenaktion unterstützt Ikea Erfurt das Weimarer Frauenhaus nicht nur bei der Montage von Möbeln.

In Pandemie-Zeiten ist die Zahl der Opfer von häuslicher Gewalt angestiegen. Wirklich sichtbar wurde das aber erst im Nachhinein. So schildert es Helena Eisner, Sozialarbeiterin in Weimars Frauenhaus. Coronabedingt seien die Möglichkeiten für betroffene Frauen schlicht begrenzt gewesen. Nach der Pandemie hätten dann vor allem ambulante Beratungen zugenommen. Bis heute ist das Niveau hoch geblieben.