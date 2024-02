Weimar. Wozu Stadt und Uni im Vorfeld des Superwahljahres Helfer und Studierende animieren wollen

Verdoppelt hat die Stadt das Salär, das ehrenamtliche Helfer erhalten, die im anstehenden Superwahljahr in Thüringen in den Wahlvorständen mitarbeiten. Anders, so die Prognose, würden sich nicht genügend Freiwillige finden lassen, um die Wahlen reibungslos über die Bühne zu bringen. Schließlich werden rund 810 Weimarerinnen und Weimarer benötigt. Wobei all jene für die Aufgaben wegfallen, die selbst für ein Amt kandidieren. Und von diesen 810 waren bis zum Beginn dieser Woche gerade einmal 300 gefunden, die bei den Kommunalwahlen am 26. Mai, der möglichen Stichwahl am 9. Juni sowie der Landtagswahl am 1. September in einem Wahllokal im Einsatz sind.