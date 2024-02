Apolda. Zum MDR-Osterspaziergang bleiben die Geschäfte über das gesamte Wochenende offen.

Am 31. März wird es in Apolda einen zusätzlichen verkaufsoffenen Sonntag in diesem Jahr geben. Anlass dafür ist der MDR-Thüringen-Osterspaziergang, den die Stadt Apolda am Ostersonntag ausrichten wird. Zu der Großveranstaltung werden Tausende Besucher aus ganz Thüringen und darüber hinaus erwartet. Start und Ziel wird dabei der Markt in Apolda sein.