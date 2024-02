Kapellendorf. Der Töpfer- und Kunsthandwerkermarkt auf der Wasserburg Kapellendorf geht in die 17. Auflage. Das erwartet die Gäste im April:

Inmitten der historischen Kulisse lädt die Wasserburg Kapellendorf am 6. und 7. April zum 17. Töpfer- und Kunsthandwerkermarkt ein. Mehr als 60 Aussteller präsentieren am Samstag von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr nützliche, traditionelle und verrückte Keramik aus ihren deutschlandweiten Werkstätten, wie der Kulturhof Zickra mitteilt. Gäste sind aufgefordert, Oberflächen zu berühren und Henkel auszuprobieren, um das richtige Produkt mit nach Hause zu nehmen.