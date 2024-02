Weimar. Mit rund 70 jungen Talenten hatte der Kinderzirkus Tasifan zur Aufführung in die Sporthalle des Förderzentrums Weimarer geladen.

Von Salto bis Einrad, von Clownerie bis Jonglage: Manege frei hieß es am Freitagnachmittag in Weimars Norden. Eine ganze Woche haben rund 70 Kinder im Rahmen eines Zirkusprojekts des Kinderzirkus Tasifan in Kooperation mit dem Jugendclub Nordlicht trainiert und geübt. Vor großem Publikum konnten die jungen Talente zum Abschluss in der Sporthalle des Förderzentrums zeigen, was sie drauf haben.