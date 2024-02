Flurstedt. Bewohner des Grundstücks musste mit schwerer Rauchvergiftung ins Krankenhaus, Pferde kam unbeschadet auf andere Koppel

Gleich drei mehrstündige Einsätze am selben Ort forderte ein Brand In Flurstedt. Am Freitagabend standen hier auf einem Grundstück am Ortseingang aus Richtung Heusdorf mehrere Wohn- und Bauwagen sowie Strohballen lichterloh in Flammen.