Nöhra. Diebe haben auf einer Baustelle in Nohra zugeschlagen. Der Schaden ist immens.

Auf der Baustelle eines Seniorenheims in Nohra im Kreis Weimarer Land haben unbekannte Täter einen Bagger gestohlen. Die Täter hätten sich in der Nacht zum Samstag Zugang zu der Baustelle verschafft und den Mini-Bagger von dem Gelände auf einen Feldweg geholt, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Dort sei er vermutlich auf ein Fahrzeug geladen und abtransportiert worden. Der Wert des Baggers wurde auf 25 000 Euro beziffert. Die Polizei sucht Zeugen.

