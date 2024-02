Weimar. Ein ganzes Krokus-Feld ist dieser Tag an der Bonhoefferstraße in Weimars Norden zu sehen.

Während auf Weimars historischem Markt noch der Weihnachtsbaum an den Winter erinnert, machen sich in Nord bereits die ersten Frühjahrsboten bemerkbar. Ein ganzes Krokus-Feld stimmt derzeit an der Bonhoefferstraße auf wärmere Tage ein. Gleichermaßen als Frühblüher gelten Maiglöckchen, die ebenfalls schon hier und da in Weimar zu finden sind.