Weimar. Bürgerbündnis gegen Rechtsextremismus Weimar sammelt Spenden auf „Betterplace“.

Mit einer ständigen Information in der Kromsdorfer Straße soll künftig an das dort bis 1945 existierende Außenlager des Konzentrationslagers Buchenwald und dessen Zwangsarbeiter erinnert werden. Das teilt das Bürgerbündnis gegen Rechtsextremismus Weimar mit. Von 1943 bis 1945 bestand im „Gustloff“-Komplex des Rüstungswerks Weimar an der Kromsdorfer Straße ein Außenlager des KZ Buchenwald. Heute gibt es kaum noch Spuren, die daran erinnern. Am Rande des Areals existieren ein Gedenkstein und eine Baumreihe aus dem Gedenkprojekt der Lebenshilfe „1000 Buchen“ für ein lebendiges Gedenken.