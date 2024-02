Weimar. Der Fraktionsvorsitzende der Weimarer Bündnisgrünen lädt zur Diskussion unter freiem Himmel.

Andreas Leps, Fraktionsvorsitzender der Bündnisgrünen im Weimarer Stadtrat, lädt an diesem Montag zu einer öffentlichen Sprechstunde ein. Der Grünen-Politiker, der auch Oberbürgermeister-Kandidat der Weimarer Grünen zur anstehenden Kommunalwahl im Mai ist, ist am 19. Februar, ab 15 Uhr, auf dem Theaterplatz anzutreffen, heißt es in einer Pressemitteilung.