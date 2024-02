Weimar. Adam Noack zeigt in der Galerie Eigenheim, wie er seine Reise in den mittleren Osten erlebt hat.

Mit Block und Zeichenutensilien in der Tasche bereiste Adam Noack 2018 erstmals den Iran. Entstanden ist daraus eine Schau aus Zeichnungen und Malerei, die der Weimarer Künstler kürzlich in der Galerie Eigenheim eröffnet hat. Die Bilder hinterfragen kulturelle Normen und reflektieren über Unterschiede und Gemeinsamkeiten der westlichen Welt zum mittleren Osten. „Tage in Teheran“ ist noch bis zum 30. März dienstags bis samstags von 16 bis 19 Uhr zu sehen.