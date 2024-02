Apolda. In der Stadthalle findet der Mitropa-Cup der europäischen Schachwelt statt, während vor der Tür verdreckte Schach-Kunst steht.

Einen beschämenden Anblick konstatierten am Wochenende diverse Passanten und Gäste des Mitropa-Schach-Cups mit internationaler Beteiligung. Während in der Apoldaer Stadthalle die Köpfe der Denksportler rauchten, steht vor der Tür das Beton-Kunstwerk „Schach in zwei Zügen“, das eine von Lutz-Dieter Gruber entwickelte Konstellation (Schachrätsel) auf dem Brett zeigt. Seit kurzem erinnert endlich eine kleine Tafel an Gruber, die seit Jahren fehlte. Was aber viele weitaus mehr stört, sind Verschmutzungen des Kunstwerkes. Kein schöner Anblick ausgerechnet an den Tagen, an denen Gäste der Schachwelt daran vorbeigehen.