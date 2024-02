Weimar. Bald schließt die Ausstellung mit Künstlern der Galerie und macht Platz für Kunst von Beate Debus.

Noch bis Ende des Monats besteht in der Galerie Profil die Möglichkeit, sich die laufende Ausstellung mit Künstlern der Galerie anzusehen. Die Spanne der gezeigten Kunst reicht von kleinen Radierungen bis hin zu großformatigen Malereien, umfasst Zeichnungen und auch skulpturale Werke in Holz, Bronze, Star, Keramik, Porzellan und Stein. Sie lädt Betrachtende ein, sich mit den Handschriften der Galeriekünstler vertraut zu machen. Im Anschluss werden gleich zwei Ausstellungen von Beate Debus eröffnet. Ab 2. März zeigt sie „Dynamische Statik“ ab 18 Uhr in der Galerie Profil. Die Vernissage der Ausstellung „Kamelie & Skulptur“ findet am selben Tag um 15 Uhr in der Orangerie Belvedere statt.

red