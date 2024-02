Weimar. Auf dem Podium der Volkshochschule Weimar unter dem Titel „Putins Krieg“ werden die Plätze getauscht.

Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) musste seine Teilnahme an der Podiumsdiskussion „Putins Krieg II – Welche Wege führen zum Frieden?“ aus Termingründen absagen. Das teilt die Volkshochschule Weimar als Veranstalterin mit. Stattdessen konnte die Bildungseinrichung den Linke-Bundestagsabgeordnete Dietmar Bartsch kurzfristig für das Podium am 26. Februar gewinnen. „Die erschütternde Nachricht vom Tod Alexej Nawalnys trägt zu einer ungewollten Dynamik der Diskussionsrunde bei. Es stellt sich angesichts der in unverminderter Härte geführten Kämpfe in der Ukraine die Frage, ob und wie in dieser Situation Friedensgespräche überhaupt noch möglich sind“, heißt es zudem aus der Volkshochschule. Beginn der Podiumsdiskussionntag am Montag im Mon Ami ist um 19 Uhr.