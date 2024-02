Mellingen. Bis Ende März sollen die Solaranlagen an den Brüstungen der neuen Anlagen an das Netz angeschlossen sein.

Jetzt fehlt nur noch der Anschluss ans Stromnetz: Mit einiger Verzögerung hat die Gemeinde Mellingen ein Vorhaben aus ihrem 2023er-Haushalt realisiert. Der einzige der drei kommunalen Wohnblocks an der Bahnhofstraße, der bisher noch nicht über Balkon-Anlagen verfügte, wurde nunmehr mit solchen nachgerüstet. Das Besondere daran sind Photovoltaik-Paneele, die in die Brüstungen der Balkons integriert wurden. Nach längerer Suche hat die Gemeinde als Bauherr inzwischen eine Elektriker-Firma an der Hand, die bei nächstem passendem Zeitfenster die Solaranlagen in die Hausverkabelung integriert. Bürgermeister Eberhard Hildebrandt (CDU) hofft, dass dieser Arbeitsschritt bis Ende März erledigt ist.