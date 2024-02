Weimar. Offenbar erwecken „Drückerbanden“ in Weimar den Eindruck, dass ohne Vertragsunterzeichnung TV oder Telefon abgeschaltet werden könnten.

Aufdringliche Haustürwerber versuchen bei Mietern der Weimarer Wohnstätte GmbH und Kunden der Immobilienservice Weimar GmbH offenbar, Haustürverträge zu Fernseh- und multimedialen Zusatzdiensten wie Internet und Telefon abzuschließen. Darüber informiert die städtische Wohnungsgesellschaft in einer Pressemitteilung.

Demnach berufen sich die „Drückerbanden“ auf den Wegfall des Nebenkostenprivilegs ab dem 1. Juli 2024. Das Telekommunikationsgesetz erlaubte damit Vermietern bisher, die Kosten für den Kabelanschluss mit den Betriebskosten auf ihre Mieter umzulegen. „Sie behaupten zum Beispiel, dass die bestehenden Verträge mit der Immobilienservice Weimar GmbH wegen der neuen gesetzlichen Verordnung ab dem 1. Juli 2024 nicht mehr gelten. Einige versuchen sogar den Eindruck zu erwecken, dass TV oder Telefon dann abgeschaltet werden könnten“, so eine Sprecherin der Wohnstätte.

Auch mit Versprechungen zu günstigeren Preisen würden Mieter und Kunden zur Unterschrift überredet. Der Geschäftsführer der Wohnstätte und des Immobilienservice, Udo Carstens, erläutert: „Bei unseren Mietern werden die Kabelanschlussgebühren schon immer separat durch den Immobilienservice abgerechnet und nicht mit der Betriebskostenrechnung geltend gemacht. Für sie ändert sich also nichts an dieser bewährten Praxis.“ Und weiter: „Wir bitten alle unsere Kunden und Mieter, vorsichtig zu sein. Bitte prüfen Sie nicht nur die Preise, sondern auch, ob die technischen Voraussetzungen für das Angebot in ihrer Wohnung überhaupt vorhanden sind.“

Kunden und Mieter können sich persönlich unter Telefon: 03643/496-264 oder per E-Mail an info@immoservice-weimar.de informieren.

red