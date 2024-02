Ilmtal-Weinstraße. Die Landgemeinde Ilmtal-Weinstraße im Weimarer Land wird Mitte März gefeiert. Anlass gibt deren zehnjähriges Bestehen.

Wer etwas bewegen will, kommt um die Kommunikation mit Beteiligten nicht herum. In einer Diktatur mag das anders sein. In der Demokratie ist es Teil der Geschäftsgrundlage. So kam es, dass die Bildung der Landgemeinde vor gut einem Jahrzehnt durch eine kluge Moderation befördert wurde. An die Spitze der Bewegung hatten sich Protagonisten wie Anita Diener, Thomas Gottweiss oder auch Hans-Jürgen Dietsch gesetzt. Sie alle waren vom Guten überzeugt. Und das brachten sie den Bürgern oder auch Räten näher. So wurde manch Kritiker umgestimmt.