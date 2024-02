Weimar. Ein Vortrag samt Diskussionrunde soll es am Donnerstag im Mon Ami in Weimar geben.

Zu einem Vortrag mit anschließender Diskussion zum Thema „sozial-ökologisches Weimar“ lädt die Fraktion Die Linke im Stadtrat für kommenden Donnerstag, den 22. Februar, ein. Veranstaltungsort ist der Kleinkunstraum in Weimars Jugend- und Kulturzentrum Mon Ami. Referent ist der linke Stadtrat Hubert Krüger, heißt es aus der Linken-Stadtratsfraktion. Hubert Krüger werde über den Weg der Stadt Weimar in die Klimaneutralität referieren.

Welche Schritte wurden diesbezüglich bereits gegangen? Welche stehen uns noch bevor? Wie kann Weimar eine klimafreundliche Wärmeversorgung aufbauen, die auf erneuerbaren Energien basiert und sozial gerecht ist? Wie werden sich Mobilität und Stromversorgung ändern? Antworten auf solche und weitere Fragen soll es im Rahmen der Diskussion am Donnerstag geben.

Ziel sei es, so heißt es in der Pressemitteilung der Linken-Stadtratsfraktion abschließend, einerseits mit Blick auf die Entwicklungen im Freistaat als auch mit Blick auf die Arbeit im Weimarer Stadtrat den sozial-ökologischen Wandel vor der eigenen Haustür sichtbar zu machen. Beginn im Mon Ami ist um 19 Uhr. Alle interessierten sind herzlich eingeladen, am Vortrag und an der Diskussionsrunde teilzunehmen.

red