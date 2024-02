Weimar. Zwei Häuser in Weimar gehören zu den 17 Thüringer Museen, in denen man belastete Ausstellungsstücke vermutet.

Wird in Weimarer Museen NS-Raubgut gezeigt? Dieser Frage will der Museumsverband Thüringen nachgehen. Er strebt das größte Provenienzforschungsprojekt seiner Geschichte an und nimmt 17 Thüringer Museen ins Visier. Darunter sind in Weimar das Museum für Ur- und Frühgeschichte Thüringens sowie das Deutsche Bienenmuseum.

Das Museum für Ur- und Frühgeschichte Thüringens wirft einen Blick darauf, wie von Altsteinzeit bis Mittelalter gelebt wurde. Das Bienenmuseum stellt Objekte zur Geschichte und Biologie der Honiggewinnung aus. Ob einzelne Ausstellungsstücke in der NS-Zeit gestohlen wurden, soll ein zweijähriger sogenannter Erst-Check klären. Dafür werden die Sammlungen nach Hinweisen auf Objekte mit belasteter Provenienz untersucht.

Am Montag trafen sich Mitarbeitende der beteiligten Häuser zu einer Auftaktveranstaltung in Rudolstadt. „Sollten sich im Zuge der Untersuchungen konkrete Hinweise auf NS-verfolgungsbedingt entzogenes Kulturgut finden, werden Folgeprojekte zur vertiefenden Recherche angestrebt, damit nachweislich geraubtes Kulturgut an seine rechtmäßigen Eigentümerinnen und Eigentümer beziehungsweise deren Erben restituiert werden kann“, sagt Roland Krischke, Präsident des Museumsverbands.

