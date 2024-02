Weimar. Stadtspitzen begründen im Rathaussaal ein neues polnisch-ukrainisch-deutsches Dreieck

Jetzt hat sie Brief und Siegel – die Städtepartnerschaft zwischen dem ukrainischen Schowkwa, dem polnischen Zamosc und Weimar. Schowkwas Bürgermeister Oleg Volskyi, Zamoscs Stadtpräsident Andrzej Wnuk und Oberbürgermeister Peter Kleine unterzeichneten am Montagvormittag in Weimars historischen Rathaussaal den Vertrag über die künftige Zusammenarbeit. Am 6. Dezember vergangenen Jahres hatte Weimars Stadtrat beschlossen, diese Verbindung einzugehen.