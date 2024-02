Weimar. Die polnische Künstlerin Agata Szymanek nimmt Denkmäler am Ufer der Ilm ins Visier

Agata Szymanek ist neue Stipendiatin des Internationalen Atelierprogramms der Stadt Weimar und der ACC-Galerie. Einen Namen hat sich die junge Polin vor allem mit farbstarken abstrakten Gemälden und Installationen gemacht. Was ihr in Weimar als Projekt vorschwebt, scheint ein Kontrastprogramm zu sein. Dafür nimmt sie sich die Denkmäler im Park an der Ilm vor.