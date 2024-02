Weimar. Sportmediziner des Weimarer Klinikums steht englischer Nationalmannschaft zur Seite

Wenn sich die besten Fußball-Nationalmannschaften Europas im Sommer bei der EM in Deutschland gegenüberstehen, spielt auch Weimar im Konzert der Großen mit – zumindest Weimars Sophien- und Hufeland-Klinikum. Der Chefarzt des Zentrums für Physikalische und Rehabilitative Medizin, Privatdozent Norman Best, wurde als „Team Medical Liaison Officer“ in das medizinische Team der Fußball-Europameisterschaft berufen. „Wir haben damit die Möglichkeit, als Sophien- und Hufeland-Klinikum der in Blankenhain residierenden englischen Fußball-Nationalmannschaft der Herren während der Europameisterschaft hilfreich zur Seite zu stehen“, so der Chefarzt.