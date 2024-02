Taubach. Im Weimarer Ortsteil Taubach treffen sich die Bürger am Dienstagabend zur jährlichen Einwohnerversammlung.

Zur jährlichen Einwohnerversammlung hat Weimars Stadtverwaltung für Dienstag, 20. Februar, in den Ortsteil Taubach eingeladen. Um 18 Uhr öffnet sich hierfür das Vereinshaus am Kirchplatz 6. Dabei sollen der Verkehrsversuch an der Engstelle der Ilmtalstraße ausgewertet, über die Aufstellung einer Schaukel auf dem Spielplatz gesprochen, die Zukunft des Gebäudeensembles Kirchplatz 6/6a und Ilmtalstraße 43 erörtert und der Dauerbrenner – oder Nichtbrenner, die Neuerrichtung der Straßenbeleuchtung in der Hardtgasse und An der Schatzgrube, thematisiert werden. Darüber hinaus haben Einwohnerinnen und Einwohner Gelegenheit, Fragen an die Stadtverwaltung und den Ortsteilrat zu richten.

red