Gaberndorf. An der sensiblen Tempo-20-Zone am Gaberndorfer Kindergarten ist in dieser Woche Weimars Panzerblitzer im Einsatz.

Mit seinem Panzerblitzer ist Weimars städtischer Ordnungsdienst in dieser Woche wieder in einem Ortsteil präsent. Nachdem er die „semistationäre Einrichtung“ in der Vorwoche an der Possendorfer Kirche postiert hatte, zieht sie nun um nach Gaberndorf. Hier wird der Blitzer in der Daasdorfer Straße jenen Teil überwachen, der am Abzweig hinunter zum Kindergarten mit Tempo 20 ausgeschildert ist. Kurzfristige Änderungen des Standorts wegen aktueller Entwicklungen seien jederzeit möglich.

red