Apolda. Opern-Fans können im Juli ein Werk von Giuseppe Verdi unter freiem Himmel erleben. Deswegen lohnt sich der Besuch des Spektakels:

Hunderttausende Zuschauer hat Giuseppe Verdis „Nabucco“ mit dem dramatischen Spiel um Liebe und Macht bereits begeistert. Für Opern-Fans ist es ein Muss, den weltberühmten Gefangenenchor wenigstens einmal unter freiem Himmel und in einer großen Inszenierung erlebt zu haben. Genau das können Gäste in Apolda am Samstag, 27. Juli, 20 Uhr, tun, wenn die Festspieloper Prag auf die Freifläche am Eiermannbau kommt. Das geht aus einer Pressemitteilung des Veranstaltungsbüros Paulis hervor.

Klassik-Besucher erwartet demnach eine der größten Opern der Musikgeschichte, die facettenreichen Stimmen der Darsteller, prächtige Kostüme und ein eindrucksvolles Bühnenbild. All diese Komponenten sollen dazu dienen, dass die Gäste sich von der Handlung in den Bann ziehen lassen und ein unvergessliches Spektakel erleben.

Open-Air-Produktionen bedeuteten für jedes Opernensemble eine besondere künstlerische Herausforderung. Es sei wichtig, Aufführung und Ambiente der Spielstätte richtig zu vereinen. Sänger, Orchester, Regie und Technik müssten sich dazu bei jeder Spielstätte neu auf die atmosphärischen und akustischen Gegebenheiten einstellen. Ob das gelingt, davon können sich die Besucher selbst überzeugen.

Karten gibt es an allen örtlichen Vorverkaufsstellen und im Internet unter www.paulis.de.

red