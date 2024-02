Blankenhain. Vor fünf Jahren endete die 228-jährige Geschichte der Blankenhainer Porzellanmanufaktur

Fünf Jahre ist es am Ende dieses Monats her, dass mit dem Werksverkauf auch die letzte Abteilung des über zwei Jahrhunderte lang existierenden Unternehmens „Weimar-Porzellan“ in Blankenhain den Betrieb einstellte. Die Familie der Lindenstädter Porzelliner, die in Spitzenzeiten mehrere Hundert Beschäftigte zählte, gibt es indes noch immer. So reichte der Platz im Blankenhainer Jugendclub kaum aus, als am vergangenen Freitag der Themenabend „Alte Porzellanfabrik“ ehemalige Mitarbeitende und weitere Interessierte einlud. Über 70 Gäste waren gekommen, um sich bei historischen Filmaufnahmen und Gesprächen an ihre Zeit an der Christian-Speck-Straße zu erinnern.