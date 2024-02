Apolda. Vertreter der Kfz-Innung gratulieren Altmeister zum Geburtstag. Die Leidenschaft für Motoren hat Bernd Planer bis heute behalten.

Zum 80. Geburtstag von Bernd Planer haben Vertreter der Kfz-Innung Weimarer Land in der Firma Planer Automobile in Apolda Gratulationen und Blumen überbracht. 1976 hatte der 80-Jährige sein Familienunternehmen gegründet. Seit 2004 führt Sohn Marko es in zweiter Generation. Dennoch ist der Altmeister weiterhin hinter den Kulissen mit dabei und informiert sich über aktuelle Entwicklungen und Geschehnisse.