Weimar. Stadtbücherei Weimar sucht junge Jury-Mitglieder und kleine Schreibtalente für den diesjährigen Wettbewerb.

Zum Schreibwettbewerb Weimarer Buchlöwe hat die Stadtbücherei auch in diesem Jahr wieder ausgerufen. Unter dem Motto „Hilfe, unser Kühlschrank friert! oder Wie meine Brille die Welt sieht – Geschichten über Gegenstände“ werden lesebegeisterte Kinder zur Teilnahme gesucht. Außerdem braucht es noch Jurymitglieder.

Eine Jury aus Kindern soll die eingereichten Geschichten bewerten. Mit eigenen Textideen, die nicht länger als drei Seiten sind, kann man sich ebenfalls bewerben. Preise werden im Frühjahr beim Abschlussfest verliehen.

An einer Teilnahme oder der Mitwirkung in der Jury Interessierte melden sich bis 26. Februar persönlich in der Steubenstraße 1 oder per E-Mail an stadtbuecherei@stadtweimar.de.

red