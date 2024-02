Apolda. Das Kunsthaus Apolda ist ein Solitär im Weimarer Land. Das weiß man auch in der „Sparkassen-Familie“ und unterstützt das Haus auch in diesem Jahr.

Stefan Grosch bringt es auf den Punkt: „Hans Jürgen, du bist so ein richtiges Trüffelschwein!“ Der Sparkassen-Regionalleiter bezieht sich auf die erfahrene Nase von Kunsthaus-Geschäftsführer Giese in Sachen attraktive Ausstellungen, die der Kulturvilla an der Bahnhofstraße seit Jahrzehnten positive Effekte betreffs Besucherzahlen beschert.