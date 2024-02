Weimar. Ab Ende Mai will die Stadt den Bahnhofsvorplatz neu gestalten

Weimars Stadtbusse sind dieser Tage in aller Munde, sei es ob des Einsatzes von Wasserstoff, ob des personalbedingten Sonderfahrplanes, ob absehbar steigender Fahrpreise oder ob der aktuellen Tarifverhandlungen samt Streikbereitschaft in der Branche. Auch, was das Baugeschehen in Weimar betrifft, nehmen Busse in diesem Jahr besonderen Stellenwert ein. Voraussichtlich ab Ende Mai und bis zum Ende des Jahres will die Stadt den Straßenbereich und die Bushaltestellen vor dem Bahnhof sanieren und neu ordnen.