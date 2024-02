Weimar. Der Verein „Live Music Now“ fördert begabte junge Musiker. Bei einem Konzert zeigen die aktuellen Stipendiaten, was sie können.

15 junge Musiktalente im Alter von 17 bis 30 Jahren werden künftig vom Verein „Live Music Now“ gefördert. Die Stipendiatinnen und Stipendiaten werden am Sonntag, 25. Februar, 15 Uhr, im Russischen Hof in Weimar bei einem Benefizkonzert vorgestellt. Die Einnahmen fließen in die Förderung der Musizierenden.

Nach dem Motto von Geiger Yehudi Menuhin: „Musik heilt, Musik tröstet, Musik bringt Freude“ veranstaltet der Verein „Live Music Now“ Konzerte in sozialen Einrichtungen wie Altenheimen, Krankenhäusern, Hospizen. Die Stipendiaten bereiten sich aktuell am Musikgymnasium Schloss Belvedere und an der Weimarer Musikhochschule auf die Karriere als Berufsmusiker vor. Für das Nachmittagskonzert haben sie ein Programm aus Werken von Johann Sebastian und Carl Philipp Emanuel Bach, Mozart, Debussy, Elgar, Honegger, Ligeti und weiteren Künstlern zusammengestellt und moderieren eigenständig durch das Konzert. Zudem bietet die Veranstaltung die Möglichkeit, direkt mit den Talenten ins Gespräch zu kommen.

Plätze können gegen eine Gebühr von 10 Euro reserviert werden, und zwar per E-Mail an kontakt@livemusicnow-weimar.de. Reservierte Karten und Restkarten gibt es am Sonntag ab 14 Uhr im Foyer des Russischen Hofs.

red