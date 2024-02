Apolda. Damit Besucher des Kunsthauses künftig besser zu Parkplätzen finden, werden durch die Stadt nun neue Hinweise eingerichtet.

Kaum zu übersehen sind die neuen Hinweisschilder, die der Kommunalservice Apolda in der Bahnhofstraße aufgestellt hat. Neun Stück wurden insgesamt installiert. Kostenpunkt für den „Park-Ring“: insgesamt 12.000 Euro. Das Parkleitsystem soll insbesondere auswärtigen Besuchern des Kunsthauses helfen, rasch Autostellplätze in der Nähe zu finden. Unter anderem die auf dem Gelände des Landratsamtes, die an Sonn- und Feiertagen kostenfrei nutzbar sind.