Weimar. Bei der Neuverfilmung von „Spuk unterm Riesenrad“ mischen Akteurinnen aus der Region mit. Im Mon Ami Kino sind sie live zu erleben.

Am 22. Februar startet die Neuverfilmung vom DDR-Klassiker „Spuk unterm Riesenrad“ in den deutschen Kinos. Am Samstag, 24. Februar, 17 Uhr, kommen Produzentin Ingelore König (Erfurt), die Hauptdarstellerin Lale Andrä (Weimar) und Casterin Annekathrin Heubner (Weimar) ins Mon-Ami-Kino, um mit Zuschauenden über den Film zu reden. Es soll um die Entstehung des Films, das Casting und die Dreharbeiten gehen, die zu großen Teilen in Bernburg stattfanden.

red