Weimar. Das Falk-Museum im Lutherhof öffnet im Rahmen des Weltgästeführertages seine Pforten.

Weimars kleinstes Museum wird in diesem Jahr mit dem Gros der Spenden der Veranstaltungen rund um den Weltgästeführertag bedacht, der an diesem Mittwoch begangen wird. Das Falk-Museum im Lutherhof und Sitz des gleichnamigen Vereins ist Erinnerungsort an Johannes Daniel Falk als Dichter, Schriftsteller und Erzieher Not leidender Kinder. Im Rahmen des Weltgästeführertages hat das Museum am Wochenende geöffnet: Am Samstag und Sonntag, 24. und 25. Februar, 14 bis 16 Uhr. Bereits an diesem Mittwoch findet von 17 bis 18 Uhr die Führung „Unort der Moderne“ mit Wolfgang Renner statt. Treffpunkt ist die Treppe zum Museum Neues Weimar. Die Führung ist kostenfrei, um Spenden wird gebeten.

red