Apolda. Der neue Apoldaer Brunnen für Hunde ist in diesen Tagen bereits beschädigt worden. Erst Anfang November war er eingeweiht worden.

Gerade vier Monate hielt der neue Hundebrunnen in der Brunnenmeister-Allee in Apolda. Und nun ist er beschädigt. Unbelehrbare Zeitgenossen haben sich mit Gewalt an ihm zu schaffen gemacht und den senkrechten Naturstein gelockert. Zudem wurde die Abfluss-Tülle verdreht, deren Abdeckung abgerissen. Kurzum: In Apolda scheint nichts heil zu bleiben, sodass nicht nur dem Bürgermeister nur ein Kopfschütteln bleibt. Der Kommunalservice Apolda hat zudem zusätzlich Arbeit: In der nächsten Woche soll die Reparatur stattfinden.