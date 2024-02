Apolda. An der Kreisvolkshochschule Apolda startet am 8. April ein Weiterbildungsangebot. So können Teilnehmer sich für die Natur einsetzen:

Die Klimakrise ist vor unserer Haustür angekommen. Häufiger Starkregen, Dürren oder Dauerregen und immer mehr Hitzetage gehören mittlerweile zum Alltag. Wie sich Apolda und das Weimarer Land gegen die Folgen wappnen und Klimaschutzmaßnahmen umsetzen können, vermittelt der Kurs „klimafit“. Unter der Leitung von Lea Hinze können sich interessierte Bürger ab 8. April an der Kreisvolkshochschule Weimarer Land weiterbilden.

„Um die Herausforderungen der Klimakrise wirksam anzugehen, ist eine starke Gemeinschaft engagierter Bürgerinnen und Bürger unerlässlich“, betont Nadja Kulikowa, Projektleiterin beim WWF. „Der Kurs ‚klimafit‘ vermittelt fundierte wissenschaftliche Grundlagen und etabliert Netzwerke von Individuen, die sich aktiv für den lokalen Klimaschutz einsetzen. Sie dienen als Vorbilder und motivieren andere dazu, sich ebenfalls einzubringen.“

Austausch mit führenden Wissenschaftlern, Experten und Initiativen

An sechs Kursabenden – vier in Präsenz und zwei online – sollen Interessierte mehr über die Möglichkeiten des Klimaschutzmanagements lernen. Sie lernen die Ursachen der Klimakrise von der globalen über die regionale bis zur lokalen Ebene kennen und erfahren, was sie in ihrem Umfeld dagegen tun können. Dazu tauschen sie sich mit führenden Klimawissenschaftlern, regionalen Experten und Initiativen aus.

Der Fortbildungskurs richte sich an alle, die mehr tun wollten, aber noch nicht wüssten, wie. Die „klimafit“-Challenge will zeigen, wie CO 2 -Emissionen beim Essen, Heizen oder im Verkehr eingespart werden können. Auch im Bereich Politik und Finanzen lassen sich klimaschützende Maßnahmen initiieren. Nach erfolgreicher Teilnahme am Kurs erhalten die Teilnehmer das „klimafit“-Zertifikat, das sie als Multiplikatoren für den kommunalen Klimaschutz auszeichne.

red