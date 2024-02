Weimarer Land. Das Landratsamt Weimarer Land informiert über die Termine der verschiedenen Treffen. Und eine Truppe bekommt ein neues Fahrzeug.

In den kommenden Wochen stehen für die Feuerwehren im Weimarer Land die Jahreshauptversammlungen an. Den Start macht die Freiwillige Feuerwehr Niederroßla am 23. Februar um 18 Uhr im Feuerwehrgerätehaus. Am 24. Februar findet 9.30 Uhr die Versammlung der Freiwilligen Feuerwehr Bad Berka statt. Bei der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Moorental im Gerätehaus Oberndorf am 29. Februar wird das Löschgruppenfahrzeug offiziell übergeben.

Am 1. März trifft sich die Kreisjugendfeuerwehr Weimarer Land um 18 Uhr in der Gaststätte Bad Sulza; am 2. März um 18 Uhr im Veranstaltungsraum der Denkmalbau GmbH die Freiwillige Feuerwehr Ettersburg. Die Freiwillige Feuerwehr Hohenfelden hält ihre Versammlung am 16. März um 18 Uhr im Gemeindesaal ab.

red