Weimar. Die neuen Städtepartner reden über Ideen, um die Leute in Polen, der Ukraine und Deutschland teilhaben zu lassen.

Die Delegationen aus Weimars Partnerstädten Zamosc (Polen) und Schowkwa (Ukraine) werden sich am Mittwoch wieder aus der Thüringer Kulturstadt verabschieden. „Für die Leute in Schowkwa ist es ein Mega-Ereignis, dass wir die Partnerschaft mit Weimar unterzeichnet haben“, sagte der Bürgermeister der westukrainischen Stadt, Oleg Volskyi, am Dienstag.