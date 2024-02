Weimar. Der Neubau eines Regenwasseranschlusses erfordert bis Samstag Verkehrseinschränkungen in der Prager Straße.

Voraussichtlich noch bis einschließlich Samstag, 24. Februar, müssen in Weimar West in der Prager Straße ab der Hausnummer 26 tagsüber die Fahrbahn und der Gehweg gesperrt werden. Seit Beginn dieser Woche wird in diesem Bereich ein neuer Regenwasseranschluss gebaut, teilte die Stadtverwaltung mit. Die Sperrung sei allerdings nur während der eigentlichen Bautätigkeit notwendig. Nach der täglichen Arbeit werde der Weg jeweils wieder freigeräumt, hieß es.