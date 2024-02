Tiefurt. Junge Talente führen die Reihe der Tiefurter Mühlenkonzerte am Wochenende fort. Sie sammeln zudem für ein eigenes Album.

Die Tiefurter Mühlenkonzerte gehen weiter, und zwar mit Musik von Nachwuchstalenten. Unter dem Titel „Next Generation“ spielen sie am Sonntag, 25. Februar, um 16 Uhr im Kaminsaal der Mühle Tiefurt.

Es konzertieren Patrik und Dominik Szokolay am Klavier sowie die Geigerinnen Judith Kaiser, Lisa Wolf, Sujung Yun und Chiara Marie Dullin. Sie sind Schülerinnen und Schüler des Musikgymnasiums Schloss Belvedere oder der Musikschule „Johann Nepomuk Hummel“. Im Konzert werden sie in verschiedenen Formationen zu erleben sein, oft begleitet am Klavier von der Pianistin und Klavierlehrerin Diána Szőke.

Die vielfach ausgezeichneten Jugendlichen sind zudem beteiligt an einem Crowdfunding. Ziel der Spendensammlung ist die Aufnahme eines Albums, auf dem fünf junge Geigerinnen elf Werke von Henri Vieuxtemps als Weltersteinspielung interpretieren. Begleitet werden sie dabei von der Vogtland-Philharmonie Greiz/Reichenbach unter der Leitung von Stefan Fraas.

Es wird dringend empfohlen, Karten zu reservieren unter wir@swpwe.de oder tiefurt.kultur@gmail.com, da die Platzkapazitäten in der Mühle Tiefurt begrenzt sind. Der Eintritt kostet 10 Euro.

Infos zum Crowdfunding unter startnext.com/unerhoert-die-junge-vieuxtemps

red