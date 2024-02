Apolda/Berlin. Die SPD-Bundestagsfraktion lädt zum Girls‘ Day nach Berlin ein. Auch aus dem Weimarer Land sind Interessentinnen gesucht.

Der Bundestagsabgeordnete Holger Becker (SPD) fordert: „Junge Frauen, auf in die Politik!“ Dies tut er mit Blick auf den bundesweiten Girls‘ Day am 25. April. Dieser bietet jungen Frauen die Möglichkeit, Einblicke in Berufe zu erhalten, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, und zeigt ihnen Wege zur beruflichen Orientierung. „Auch in der Politik sind Frauen in beinahe allen Bereichen und auf allen Ebenen noch zu wenig vertreten.“ Deshalb beteilige sich die SPD-Bundestagsfraktion wieder am Girl‘s Day, so Becker.

Am 24. und 25. April erwarte die Teilnehmerinnen ein abwechslungsreiches Programm, unter anderem mit Gesprächsrunden zum Motto „Frauen macht Politik“ (interaktives Planspiel) und die Teilnahme an einer Plenarsitzung.

Die Kosten für Verpflegung, Fahrt und Übernachtung für den Zeitraum des Aufenthalts würden übernommen. Jungen Frauen zwischen 16 und 18 Jahren solle es ermöglicht werden, die Arbeit in Berlin im Parlament und in den Fraktionen kennenzulernen, heißt es.

Becker darf nach eigenen Angaben eine Teilnehmerin aus seinem Wahlkreis dafür benennen. Interessierte Frauen aus dem Weimarer Land sind aufgerufen, sich per E-Mail bis 3. März zu bewerben.

Kontakt: holger.becker@bundestag.de

