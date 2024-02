Großromstedt. Seit diesem Dienstag heizt Gerald Kaßner mit Helfern schon den Ofen des historischen Backhauses im Weimarer Land an. Darum sollten die Käufer am Wochenende schnell sein:

„Bäckermeister Gerald Kaßner heizt seit Dienstag den Ofen an. Das dauert ein paar Tage und einige Leute helfen mit“, erzählt Andreas Schneider, der Ortsteilbürgermeister Großromstedts (Freie Wähler). Die Vorbereitungen für den Backtag seien in vollem Gange. Schließlich wolle man den Kunden am Samstag, 24. Februar, im Backhaus frisches Brot, Brötchen und Kuchen anbieten. Gemacht werden die Waren im alten, mit Holz befeuerten Steinofen.