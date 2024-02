Apolda. Zum großen „Osterspaziergang“ des MDR am 31. März 2024 werden in Oberroßla Oldtimer gezeigt, die im Zusammenhang mit der Stadthistorie von Apolda stehen.

Steffen Clauder ist ein Macher. Der Handwerksmeister belässt es nicht bei Ankündigungen, sondern setzt Ideen um. Und er gehört als parteiloses Ratsmitglied in der CDU-FDP-Fraktion und als Ortschaftsbürgermeister von Oberroßla-Rödigsdorf zu denen, die sich nicht verbiegen lassen. Weil (auch) im Interims-Museum im Eiermannbau der historische Automobilbau in Apolda unterbelichtet bleibt, möchte er den „Osterspaziergang“ des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) am Sonntag, 31. März, in Oberroßla nutzen, den vielen Besuchern aus ganz Thüringen zu zeigen, was in Apolda einst so gebaut wurde, nämlich Mobbel und Apollo. Mit anderen Eigentümern von Oldtimern habe er gesprochen. Sie werden mit den Pkw da sein, die am Volkshaus gezeigt und so durch die Spaziergänger bewundert werden können.