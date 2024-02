Mellingen. Mit einem „Lichtfest“ gab die Thüringer Netkom den symbolischen Startschuss für ihr von Bund und Land gefördertes Glasfaser-Netz in der Verwaltungsgemeinschaft Mellingen.

Die „Weißen Flecken“ der Internet-Versorgung in der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Mellingen sind passé: Das Teag-Tochterunternehmen Thüringer Netkom feierte ein weiteres seiner „Lichtfeste“ im Weimarer Land. Anlass am Mittwochvormittag war der fertige Glasfaser-Ausbau in sechs Kommunen der VG: Döbritschen mit Ortsteil Vollradisroda und Oettern wurden komplett erschlossen, in Großschwabhausen, Umpferstedt und Mellingen waren Straßenzüge betroffen, in Magdala die Ortsteile Maina und Ottstedt. Rund 270 Haushalte, fast 50 Unternehmen und fünf Schulen bekamen im Rahmen des Programms, das vollständig mit Fördermitteln von Bund und Freistaat finanziert wurde, Glasfaser-Anschlüsse direkt ans Gebäude. Damit sind Bandbreiten bis zu einem Gigabit pro Sekunde möglich.