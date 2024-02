Apolda/Weimarer Land. 73 Unternehmerinnen aus dem Weimarer Land stellen im April im Eiermannbau in Apolda ihre Projekte vor. Das erwartet die Gäste der Initiative:

„Angefangen haben wir in meiner Küche mit fünf Frauen“, erinnert sich Kathrin Alberti. Im Mai 2022 hat die Finanzberaterin zusammen mit Social-Media-Beraterin Susanne Baum in Apolda die Initiative Frauenlounge Mittelthüringen gegründet. „Wir haben uns darüber unterhalten, dass Männer Frauen noch immer unterdrücken. Zum Beispiel bekommen Frauen meist weniger Rente“, so Alberti.