Ulrichshalben. International gefeierte Klaviermusik zu hören ist am Sonntagabend im Kulturgut Ulrichshalben im Weimarer Land.

Helene und Sebastian Roth vom Kulturgut Ulrichshalben sind begeistert: Seit geraumer Zeit darf man die Familie des weltbekannten Pianisten Igor Levit zu den engen Freunden und Unterstützern zählen. Besonders die Mutter des Pianisten, Elena Levit, die als Professorin die Arbeit am legendären Institut für Frühförderung an der Hochschule für Musik in Hannover maßgeblich prägt, sei dem Verein „Freunde und Förderer des Kulturgutes Ulrichshalben“ beigetreten.