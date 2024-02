Apolda. Gedenkveranstaltung am Marktplatz in Apolda ehrt Kriegsopfer der Ukraine mit Poesie und Musik.

Der Verein „Pidtrymka der Ukraine“ lädt zur Gedenkveranstaltung „Kerze der Erinnerung an die Opfer in der Ukraine“ nach Apolda ein. Die Veranstaltung findet am Samstag, 24. Februar, von 11 bis 13 Uhr auf dem Marktplatz statt. Ziel dieser Veranstaltung ist es, den Opfern des Krieges in der Ukraine zu gedenken und ihnen Respekt zu erweisen. Das Programm beinhaltet verschiedene Programmpunkte, darunter Ansprachen und Auftritte von geladenen Gästen, Rezitationen von Gedichten, die den Opfern gewidmet sind, sowie eine musikalische Darbietung, die die Stimmung des Anlasses einfühlsam widerspiegelt. Am kommenden Samstag jährt sich der Überfall Russlands auf die Ukraine zum zweiten Mal.