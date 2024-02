Weimar. Der Künstler Karl Buchholz gilt als Genie der Weimarer Malerschule. Vor 175 Jahren wurde er in Schloßvippach geboren.

Karl Buchholz galt lebenslang als Sonderling und wurde erst lange nach seinem Freitod als „Genie der Weimarer Malerschule“ erkannt. Er gilt seither als „Bahnbrecher moderner Kunstanschauungen“. Buchholz stellte in seinem kurzen Leben rund 300 Arbeiten fertig, die heute in ganz Deutschland verstreut sind. Während der umfassenden Retrospektive zur Weimarer Malerschule, die 2010 in der Klassikerstadt stattfand, gehörten die Werke von Buchholz zu den Highlights. Sie sind bis heute Belege des beispielhaften Weimarer Aufbruchs zum Impressionismus.