Weimar. Weimars Töpfermarkt im September bleibt auch 2024 ohne geöffnete Läden

Die Stadt Weimar kann in diesem Jahr wie schon 2023 lediglich an drei Sonntagen das Einkaufen in der Innenstadt ermöglichen. Das Thüringer Ladenöffnungsgesetz erlaubt verkaufsoffene Sonntage nur aus besonderem Anlass. Als solche Anlässe gelten in Weimar 2024 der Ostermarkt am 24. März, der Zwiebelmarkt am 13. Oktober sowie die Weimarer Weihnacht am 1. Dezember.